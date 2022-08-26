«Оставьте хорошие комментарии». Скорая попросила мать ребенка из Миасса, к которому не приехала, замять историю

Диспетчер скорой помощи в Миассе Челябинской области отказалась направлять бригаду к мальчику с тяжелым приступом аллергии, потому что на это не было письменного согласия родителей. Скорую вызвала прохожая, услышав крики ребенка. В итоге он дождался медиков как минимум на полчаса позже. Его мать Марина призналась «360», что перед ней никто не извинился, зато заведующая станцией скорой помощи попросила «замять» историю в интернете.

«Бессмысленно с ними бороться, уже сколько лет они так относятся халатно ко всем, не могут же на них управу найти — думаю, что мне тоже не стоит. <...> Может, просто такой диспетчер попался», — рассудила мать.

Нет матери — нет вызова

По ее словам, у мальчика аллергическая астма, и он съел чак-чак. Ему стало плохо, он позвонил маме, но в тот момент она разговаривала по работе и не смогла ответить. Когда перезвонила, сын не взял трубку. Оказалось, он переволновался, телефон упал и экран разбился. К счастью, семья живет на первом этаже — мальчик выбежал на балкон, стал звать на помощь, и его услышали.

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Прохожая вызвала скорую, которая отказалась приехать по бюрократическим причинам. Марине обо всем сообщила соседка — мать купила ингалятор и лекарство, побежала домой и тоже вызвала скорую. С момента прошлого, неудавшегося вызова прошло полчаса. В этот раз медики прибыли.

«Я позвонила и спросила, едет ли скорая на наш адрес. Мне говорят: вызов не зафиксирован, так как там нету мамы. Я говорю: мама — это я. И после этого, когда вот я уже позвонила, они приехали, где-то через 25–30 минут», — вспомнила женщина.

Наутро ей позвонила заведующая станцией скорой помощи, спросила о самочувствии ребенка и спросила, есть ли у Марины какие-то претензии. На тот момент мать еще не знала, что история получила огласку в Сети. Заведующая попросила ее оставить «хорошие комментарии под постом».

«Я говорю: „А если бы он задохнулся?“ А она: „Это уже ваша ответственность“. Ребенок — в принципе моя ответственность, но как же медпомощь?» — недоумевает Марина.

Она вспомнила, что за месяц до этого ее сын перегрелся на солнце и у него поднялась высокая температура, пока Марина с мужем уезжали за покупками в Челябинск. В итоге скорую помощь вызвала подруга матери, и никто ни о чем не спросил.

Источник фото: РИА «Новости»

«По закону не имеем права»

«360» также пообщался с женщиной, вызвавшей скорую помощь, — Оксаной. По ее словам, все случилось 22 августа. Она отпросилась с работы, чтобы сходить в больницу, и шла уже оттуда к остановке мимо жилого дома.

«И тут — крик ребенка, кричит так истошно: „Помогите, кто-нибудь, помогите!“ Ну, я, естественно, сразу подбежала — ребенок сидит на балконе на первом этаже, его всего трясет, он весь красный, красные глаза, чешет их, чихает. Я спросила, что случилось, он ответил, что дышать тяжело», — рассказала Оксана.

Ребенок показал разбитый телефон и пояснил, что не может дозвониться до матери. Объяснил, что у него бывает аллергия — на пыль, цветение, определенные продукты. Оксана позвонила по телефону 112, объяснила диспетчеру, что просто шла мимо и услышала крик ребенка, описала симптомы и добавила, что родителей нет дома. Диспетчер задала много вопросов, все записала, взяла у Оксаны номер телефона и сказала: «Ждите».

Источник фото: РИА «Новости»

«Я уже более или менее успокоилась, что сейчас скорая помощь приедет, а там ехать три-четыре дома, рядом совсем. И — звонок с какого-то номера, у меня спрашивают, вызывала ли я „скорую“, сколько мне лет… Я объяснила, что у мальчика приступ аллергии. И диспетчер мне говорит: „Понимаете, по закону мы не имеем права на этот выезд, потому что вам нужно письменное согласие законных представителей ребенка“», — продолжила рассказ женщина.

Она объяснила, что ребенок явно в опасности, но диспетчер повторила то же самое несколько раз. Стало ясно, что помощь не приедет. Оксана рассказала обо всем соседке мальчика. Когда стало понятно, что его маме все передали и она едет домой, Оксана ушла на работу. Но потом все-таки нашла Марину в соцсетях через общих знакомых и узнала, чем кончилась история.

Официальная версия

Руководство станции скорой помощи Миасса «провело разъяснительную беседу с диспетчером», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

«Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место вызова. Ребенку оказана вся необходимая помощь, также даны дополнительные рекомендации родителям пациента», — добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что все вызовы по оказанию медицинской помощи детям «обслуживаются первоочередно».

«Тому, кто осуществляет вызов, необходимо четко изложить состояние больного. О времени приезда бригады скорой можно повторно уточнить у диспетчера».