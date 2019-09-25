Оставшихся на плавбазе «Петр Житников» моряков эвакуируют самолетом

Пожар на плавбазе «Петр Житников» у Южных Курил тушат уже вторые сутки. За жизнеспособность судна остались бороться 56 человек. Их намерены забрать самолетом.

Сейчас на плавбазе осуществляют проливку помещений, рассказали «Интерфаксу» в компании «Дальморепродукт», которой принадлежит «Петр Житников». Под бортом плавазы находится спасательный корабль «Преданный».

«Открытого пламени нет, ждут, когда тара перестанет тлеть. Людей, скорее всего, эвакуируют самолетом», — уточнили на предприятии.

Остальную часть команды — 363 человека — вывезли с «Петра Житникова» накануне. Людей разместили в пунктах временного пребывания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области. Они развернуты в селе Крабозаводское на Шикотане.

Судовладелец, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, готов вывезти экипаж паромом за свой счет.

Прокуратура проверит плавбазу «Петр Житников» после пожара Подробнее

Пожар на плавбазе «Петр Житников» начался во вторник. Судно находилось в 48 километрах на юго-востоке от острова Итуруп. В консервном цехе плавбазы загорелась тара. Пострадавших в результате возгорания нет.