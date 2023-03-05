Эксклюзив 05 марта 2023, 22:12 Оставленного в иномарке младенца нашли на севере Москвы Источник «360» сообщил о брошенной иномарке с младенцем на севере Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автомобиль Nissan с плачущим ребенком внутри нашли на улице Лихоборские Бугры на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, ребенок находится на заднем сидении и лежит в люльке. На плач обратили внимание прохожие, которые вызвали службу спасения.

Реклама

Источник уточнил, что на место выехала группа МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Реклама

Официального подтверждения этой информации пока нет.