Оставленного без помощи сбитого пешехода переехал КамАЗ
В Крыму местный житель стал жертвой страшного ДТП, сообщил портал ForPost.
Неподалеку от крымского поселка Красная Зорька китайская иномарка Geely сбила пешеходов. Пара переходила дорогу по не освещенному пешеходному переходу и угодила под колеса. Водитель легковушки скрылся с места происшествия.
Женщина получила травмы, а оставшегося на дороге мужчину переехал грузовик КамАЗ с прицепом. В результате пешеход скончался.
Как сообщил портал «Дни.ру», водителя Geely вскоре задержала местная полиция.