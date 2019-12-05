Оставленного без помощи сбитого пешехода переехал КамАЗ

Неподалеку от крымского поселка Красная Зорька китайская иномарка Geely сбила пешеходов. Пара переходила дорогу по не освещенному пешеходному переходу и угодила под колеса. Водитель легковушки скрылся с места происшествия.

Женщина получила травмы, а оставшегося на дороге мужчину переехал грузовик КамАЗ с прицепом. В результате пешеход скончался.

Как сообщил портал «Дни.ру», водителя Geely вскоре задержала местная полиция.