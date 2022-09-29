Оставленная без присмотра 10-месячная девочка попала в больницу в состоянии клинической смерти в Петербурге - СМИ | 360°

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Оставленная без присмотра 10-месячная девочка попала в больницу в состоянии клинической смерти в Петербурге - СМИ

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Родители оставили без присмотра 10-месячную дочь. В итоге она чуть не задохнулась и попала в больницу в состоянии клинической смерти, сообщило ИА Nation News.

Местные СМИ со ссылкой на источник уточнили, что ребенок просунул голову в промежуток между сидением детского кресла и его нижней перекладиной и из-за этого начал задыхаться. Сейчас пострадавшая в больнице.

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Уточняется, что родители отвлеклись от ребенка ненадолго. Девочка растет в благополучной семье, кроме нее там есть еще двое детей.

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