Происшествия 11 декабря 2022, 00:29 Оставившую новорожденную дочь в подъезде женщину задержали в Москве Прокуратура: оставившую новорожденную дочь в подъезде жительницу Москвы задержали РИА «Новости»

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Женщину, которая оставила новорожденного ребенка в подъезде, задержали. Она стала фигурантом уголовного дела, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Как заявили в надзорном ведомстве, на женщину завели уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Столичная прокуратура взяла ход расследования на контроль.

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Новорожденную девочку нашли жители многоэтажки в подъезде на лестничной клетке. Дом расположен на Паромной улице. Медики госпитализировали ребенка, при предварительном осмотре видимых телесных повреждений у него не обнаружили.

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По предварительным данным, 41-летняя жительница Москвы приехала к многоквартирному дому на такси. Затем она зашла в подъезд с младенцем на руках, оставила его там и сбежала с места преступления.

Нагатинская межрайонная прокуратура уже занялась расследованием уголовного дела. Установлено, что у подозреваемой уже есть судимость за оставление своего ребенка в опасности.