Происшествия 12 апреля 2024, 07:20 Оставившему место службы в ДНР военному вынесли приговор на Сахалине Суд на Сахалине вынес приговор военному, который оставил место службы в ДНР Pxhere

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Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего, который самовольно оставил место службы в ДНР и уехал на Сахалин, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по статье ч. 5 ст. 337 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. По данным судебной инстанции, военнослужащий оставил расположение своего подразделения в феврале 2023 года. К месту постоянной дислокации он прибыл лишь в начале февраля 2024 года.

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