«Оставили на 10 минут — сыграл в парашютиста». Застрявшего на балконе ребенка спасли в Новой Москве | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 21:40 Поделиться Telegram

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Viber «Оставили на 10 минут — сыграл в парашютиста». Застрявшего на балконе ребенка спасли в Новой Москве Прыгнувшего с балкона шестилетнего ребенка спасли в Новой Москве Соцсети

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Шестилетнего мальчика, застрявшего на балконе четвертого этажа, спасли прохожие в Воскресенском поселении. В момент происшествия ребенок был один, его оставили всего на 10 минут, сообщил источник «360».

Мать мальчика привезла его в гости к подруге, а та оставила его у своей сестры, потому что все знают друг друга с детства, тесно общаются.

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«Сначала женщина была в квартире с мальчиком, а потом предложила ему пойти с ней вместе в школу за дочкой. Но он не захотел. Она ушла на 10 минут, а он за это время сыграл в парашютиста», — пояснил источник.

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Собеседник «360» уточнил, что спасение ребенка, который вылез на балкон и не смог залезть обратно, организовал сосед. Вместе с прохожими он растянул одеяло и поймал мальчика, которого уговорили спрыгнуть вниз.

«Он не мог обратно попасть в квартиру, [когда вылез на балкон] Растерялся. Мальчику шесть лет. Семья нормальная. Никто ничем не злоупотребляет», — добавил источник.

Мать мальчика в комментарии «360» сообщила, что сын сейчас в полном порядке, ведет себя как раньше, в его поведении ничего не изменилось. Она отметила, что их семья живет в частном доме, там он никогда не вылезал из окон.

«Дома такого ничего не было. Сейчас все у него хорошо», — заключила женщина.

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