Эксклюзив 17 сентября 2023, 15:19 Вернувшихся из Египта российских туристов оставили без багажа. Утерю регистрировали 6 часов Прилетевший из Египта самолет не привез багаж 230 россиян

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Более 200 российских туристов прибыли из Египта в аэропорт Шереметьево в Москве и обнаружили, что их багаж не загрузили в самолет. Как сообщили пострадавшие «360», на одну регистрацию утери вещей у аэропорта ушло около шести часов.

Не повезло пассажирам авиакомпании AlMasria Universal Airlines: сначала рейс задержали на два часа, а затем выяснилось, что он доставил в Москву из Шарм-эль-Шейха только самих туристов, но не их багаж.

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«В аэропорту 200 человек разыскивают свой багаж, их обслуживают два сотрудника. Это, по-моему, издевательство», — отметила одна из пассажирок.

По ее словам, только спустя три часа работники аэропорта сообщили, что командир самолета принял решение не грузить на борт весь багаж. До Москвы долетела только одна складная детская коляска.

«После шести часов хаоса все пассажиры зарегистрировали утерю багажа. <…> На данный момент оформлены документы об утере, новой информации нет», — заявила пострадавшая.

По словам девушки, разбирались с утерей багажа 230 раздосадованных туристов всего два сотрудника. Были это работники аэропорта или сотрудники авиакомпании, непонятно — люди не представились.

Ранее в Москве задержали мужчину, который украл багаж у жительницы Омска, собиравшейся возвращаться домой из столицы.