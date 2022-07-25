«Оставил на пять минут». «Приморский мститель» заявил, что не бросал подростка на буе среди моря

«Приморский мститель» Вадим Мехпалиев, который своеобразно наказал подростка за избиение пожилой женщины, заявил «360», что не бросал его на буе. По словам Мехпалиева, он оставил парня там лишь на несколько минут, а затем сам же забрал.

«„Вывез на буй и оставил там“ — это не так. Я его забрал с остров Путятина на лодке, на которой мы переплавлялись в поселок Дунай для передачи его в полицию. По пути моря стоит данный буй. Я его поставил постоять на пять минут, отошел и был вблизи: он меня видел, а я его», — уточнил мужчина.

Он добавил, что подросток «постоял около пяти минут», а потом Мехпалиев его забрал, привез в поселок Дунай и передал полиции.

«Новости любят ажиотаж, и люди кровь любят. Я понял, что не надо было давать никому видеообъяснения. Все равно мое видео никуда не выложат и не объяснят, что да как. Если всю правду рассказать, людям станет неинтересно», — посетовал мужчина.

Ранее в Сети появились ролики, на одном из которых подросток издевается над пожилой женщиной, а на другом его везут в лодке и оставляют на буе. На заднем плане звучит голос: «А теперь мы посмеемся. <…> Пускай с чайками за жизнь борется».

Вадим Мехпалиев признался «360», что «подпал под статью», но не жалеет о своем поступке — только сомневается, стоило ли снимать происходящее на видео. По словам «мстителя», подростка взяли под стражу.