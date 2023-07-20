Происшествия 20 июля 2023, 14:57 Оставалось всего 100 метров. Погибшая от удара украинского БПЛА девочка почти успела дойти до дома Друг погибшей при атаке БПЛА девочки из Крыма сообщил, что она не дошла 100 метров до дома РИА «Новости»

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Девочка-подросток, погибшая при ударе украинского беспилотника в Крыму, практически дошла до дома. Об этом сообщил RT друг жертвы.

По его словам, девочка встречала рассвет с подругой и направлялась домой, когда произошла атака. Подростку оставалось всего 100 метров до дома.

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Друг погибшей сказал, что у нее хорошая семья, остался 10-летний брат. Мать жертвы находится в состоянии шока, добавил товарищ подростка.

По словам одноклассницы погибшей, девочка была адекватным человеком и дружила со многими людьми.

«Она нам помогала, училась хорошо, слушалась учителей», — вспомнила собеседница RT.

О гибели девочки на северо-западе полуострова сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он принес глубокие соболезнования родным погибшей и заверил, что семье окажут всю необходимую поддержку. При атаке украинского БПЛА пострадали четыре административных здания, добавил Аксенов.

Приятельница жертвы сказала, что подросток разговаривала по телефону с мамой, когда упал дрон. Девочка умерла в реанимации.