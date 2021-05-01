Остановка рухнула на женщину в Перми. Фото

Остановка общественного транспорта обрушилась на жительницу Перми из-за сильного ветра. Пострадавшую доставили в больницу.

О ЧП на улице Мильчакова рассказал в своем Instagram глава городской администрации Алексей Демкин.

«Поручил главам районов оперативно подключиться к ликвидации последствий сильных порывов ветра», — написал чиновник.

Он также обратился к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома во время ухудшения погодных условий.

По данным Urа.ru, шквалистый ветер в регионе не только переворачивает остановки, но и срывает шифер с крыш домов. Так, в одном из домов в поселке Лямино на кровле зияет огромная дыра.

В Перми периодически отключается свет. Отключения произошли и в городе Чайковский, а также в Карагайском, Бардымском и Осинском округах. Последствия устраняют аварийные бригады.

В региональном главке МЧС жителей Перми и Пермского края предупредили, что 1 мая в регионе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Порывы могут достигать 23 метров в секунду. Жителей просят быть осторожными и обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья.