Директор музея-усадьбы Останкино умер

Директор Московского музея-усадьбы Останкино Геннадий Вдовин умер. Мужчине было 60 лет. Его смерть наступила 6 ноября в Москве. Об этом сообщила «Политика сегодня».

На данный момент не поступало информации о причинах гибели. Позже объявят дату и место прощания с искусствоведом.

Геннадий Вдовин являлся членом президиума ИКОМ России и доктором философских наук. Мужчина закончил отделение искусствоведения МГУ. Кроме того, он стал кандидатом наук в данной области. В «Останкино» он проработал 40 лет, а пост директора занимал на протяжении 13 лет.