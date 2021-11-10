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    10 ноября 2021, 01:17

    Директор музея-усадьбы Останкино умер

    Директор музея-усадьбы Останкино Геннадий Вдовин умер в возрасте 60 лет

    Арина Бобкова

    Директор Московского музея-усадьбы Останкино Геннадий Вдовин умер. Мужчине было 60 лет. Его смерть наступила 6 ноября в Москве. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    На данный момент не поступало информации о причинах гибели. Позже объявят дату и место прощания с искусствоведом.

    Геннадий Вдовин являлся членом президиума ИКОМ России и доктором философских наук. Мужчина закончил отделение искусствоведения МГУ. Кроме того, он стал кандидатом наук в данной области. В «Останкино» он проработал 40 лет, а пост директора занимал на протяжении 13 лет.