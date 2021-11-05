Останки всех погибших обнаружили на месте крушения Ан‐12 под Иркутском

На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружили останки всех девяти погибших, которые были на борту. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах написало РИА «Новости».

Судмедэксперты в Иркутском областном бюро подтвердили, что в районе катастрофы Ан-12 нашли останки всех девяти человек, погибших при крушении.

Самолет, принадлежавший белорусской авиакомпании «Гродно», пропал с радаров в Иркутской области в среду, 3 ноября. Впоследствии спасатели обнаружили обломки Ан-12 в нескольких километрах от Иркутска, недалеко от поселка Пивовариха. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек, позже уточнили, что их было девять: пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четверо были россиянами, трое — белорусами и двое — украинцами. Погибли все.

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации самолета. Среди возможных причин крушения рассматривают версии ошибки пилотирования, погодный фактор и техническую неисправность воздушного судна.