16 сентября 2020, 17:05
Останки пропавшей 11 лет назад женщины нашли под Челябинском
Новые хозяева дома обнаружили на своем участке останки человека. Они заявили об этом в полицию. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что за содеянное убийство будут судить 54-летнего жителя Еманжелинска. В 2009 году он вместе со своим знакомым до смерти избили сожительницу последнего, а труп спрятали в погребе летней кухни. Женщине досталось из-за того, что она была против того, чтобы мужчины выпивали.
«Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассмотрено в Челябинском областном суде», — заявили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.