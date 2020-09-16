Останки пропавшей 11 лет назад женщины нашли под Челябинском

Отмечается, что за содеянное убийство будут судить 54-летнего жителя Еманжелинска. В 2009 году он вместе со своим знакомым до смерти избили сожительницу последнего, а труп спрятали в погребе летней кухни. Женщине досталось из-за того, что она была против того, чтобы мужчины выпивали.

«Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассмотрено в Челябинском областном суде», — заявили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.