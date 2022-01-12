Останки мужчины обнаружили в коллекторе в Забайкальском крае

Сотрудники забайкальского управления МВД обнаружили тело мужчины в канализационном люке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ситуация произошла 10 января. Личность погибшего установить пока не удалось. Информацию о случившемся направили в Следственный комитет. Сотрудники ведомства попытаются выяснить, кем был погибший мужчина.

Эксперты определили, что тело принадлежит пожилому мужчине. У него седые волосы и неопрятная одежда.