Останки людей найдены на танкере «Генерал Ази Асланов». Они могут принадлежать пропавшим морякам

Следователи осмотрели танкер «Генерал Ази Асланов» в Азовском море и нашли останки людей. Предположительно, тела могут принадлежать пропавшим членам экипажа. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — привел ТАСС слова Марковской.

Она добавила, что исполняющий обязанности руководителя ММСУТ Виталий Саксин поручил выяснить все причины и обстоятельства аварии.

По информации следователей, легковоспламеняющаяся жидкость вспыхнула вечером 24 октября. Судно следовало в Ростов-на-Дону из порта Кавказ. Удалось спасти 10 человек с помощью проходившего мимо судна «Сириус». Три моряка пропали без вести.

После пожара сотрудники полиции завели уголовное дело о «Нарушении требований пожарной безопасности». На месте работает следственная группа. Танкер «Генерал Ази Асланов» должны отбуксировать в порт Крыма.