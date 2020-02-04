Останки Коби Брайанта и остальных погибших в катастрофе передали родственникам

Всего были переданы останки шести человек, включая баскетболиста: его дочь Джанна, Кристина Маузер, Сара Честер, ее дочь Пэйтон, а также пилот Ара Зобаян.

Останки четы Алтобелли — Джона и Кери — а также их дочери Алиссы доставлены не были.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует обстоятельство произошедшей трагедии.