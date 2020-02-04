04 февраля 2020, 14:37
Останки Коби Брайанта и остальных погибших в катастрофе передали родственникам
Останки бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и остальных погибших при крушении вертолета передали их семьям. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Los Angeles Times.
Всего были переданы останки шести человек, включая баскетболиста: его дочь Джанна, Кристина Маузер, Сара Честер, ее дочь Пэйтон, а также пилот Ара Зобаян.
Останки четы Алтобелли — Джона и Кери — а также их дочери Алиссы доставлены не были.
Национальный совет по безопасности на транспорте расследует обстоятельство произошедшей трагедии.