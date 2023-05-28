Происшествия 28 мая 2023, 18:18 Останки древнего человека нашли в Калмыкии СК: в Калмыкии нашли останки человека II века до нашей эры Telegram

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Человеческие останки, относящиеся, предположительно, ко II веку до нашей эры, обнаружили на территории Черноземельского района в Калмыкии. Правоохранители назначили проверку, к которой будут участвовать археологи и антропологи. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Калмыкии в Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение об обнаружении костных останков человека появилось в социальных сетях.

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«Обнаружены фрагменты костных останков человека, предметы быта. В проведении осмотра принимали участие заведующий отдела археологии, этнологии и антропологии Калмыцкого научного центра Российской академии науки и представители управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия», — говорится в сообщении.

Специалисты провели обследование места расположения обнаруженных предметов. По предварительной версии, они относятся к постсарматскому периоду (II век до нашей эры).

Сейчас проводится экспертиза для установления времени захоронения и причин смерти человека.