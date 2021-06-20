Останки человеческого тела нашли на берегу озера под Мурманском

В Мурманской области, на берегу озера Имандра, отдыхающие нашли фрагмент человеческого тела. Об этом сообщил сайт «Хибинформбюро».

Страшную находку обнаружили на берегу озера в районе пятого километра автоподъезда к Апатитам со стороны трассы «Кола». Предположительно, найденные останки — часть тела мужчины от таза до верхней трети бедер.

Теперь разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит следователям.

Ранее в Тюмени двоих мужчин обвинили в расчленении знакомого, умершего от отравления. Они разделали его труп на части и расфасовали по мешкам, которые спрятали на участке частного дома. Один из них получил 10 лет тюрьмы, а второй — 9,5 года.

В мае в подъезде одного из жилых домов в Воронеже обнаружили бесхозную спортивную сумку, в которой лежали человеческие останки. Предполагалось, что части тела могли принадлежать 53-летней женщине. Другие фрагменты тела позже обнаружили в лесополосе недалеко от дома. По подозрению в расчленении тела задержали 61-летнего воронежца. Он находится под следствием.