Останки 14 человек нашли в лесу в Нижнем Тагиле

Тела 14 человек нашли местные жители Нижнем Тагиле. О страшной находке они сообщили полицейским и изданию E1.

Неизвестное до сих пор массовое захоронение обнаружили в Ленинском районе Нижнего Тагила в лесу, недалеко от отдела полиции. Тела были свалены в кучу и засыпаны землей.

«Люди наткнулись на человеческие кости во время прогулки по лесу, обратились в полицию. Когда стали обследовать территорию, то нашли еще останки. Потом пересчитали по тазобедренным костям, оказалось, что они принадлежат как минимум четырнадцати людям», — рассказал собеседник портала.

Позже в следственном комитете СМИ прокомментировали братскую могилу и привели свои версии случившегося. Там сообщили, что первичный осмотр костей не говорит о криминальном характере случившегося.

«Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых, заброшенных могил», — предположили в СК.

Сейчас следователи пытаются установить реальную историю возникновения трупов в этом месте, опрашивают сотрудников ближайшего кладбища. Эксперты также подключились к расследованию, они постараются понять, сколько останки пролежали в земле и что стало причиной смерти погибших.