Происшествия 09 августа 2023, 11:31 «Останавливай взлет!» Пассажир задержал рейс Новосибирск — Петербург из-за боязни людей из ЧВК Baza: рейс из Новосибирска в Петербург задержали из-за нервного пассажира Freepik

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Вылет самолета из Новосибирска в Петербург задержали из-за пассажира, который сильно нервничал. Ему казалось, что его преследуют люди из некой частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Стой! Останавливай взлет, я не лечу», — закричал мужчина, который уже находился в салоне самолета.

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По данным канала, речь идет о 39-летнем мужчине. Он вел себя спокойно во время регистрации и посадки на рейс авиакомпании S7. Пассажир поговорил с мамой и был спокоен.

Он стал беспокоиться, когда лайнер готовился к взлету. Мужчина побежал к бортпроводникам и потребовал остаться в Новосибирске.

Он говорил, что его якобы преследователи три неизвестных человека из ЧВК. Вылет отложили на два часа. В итоге нервный пассажир вообще никуда не полетел. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него шизофрению.