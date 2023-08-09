09 августа 2023, 11:31
«Останавливай взлет!» Пассажир задержал рейс Новосибирск — Петербург из-за боязни людей из ЧВК
Baza: рейс из Новосибирска в Петербург задержали из-за нервного пассажира
Вылет самолета из Новосибирска в Петербург задержали из-за пассажира, который сильно нервничал. Ему казалось, что его преследуют люди из некой частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Стой! Останавливай взлет, я не лечу», — закричал мужчина, который уже находился в салоне самолета.
Реклама
По данным канала, речь идет о 39-летнем мужчине. Он вел себя спокойно во время регистрации и посадки на рейс авиакомпании S7. Пассажир поговорил с мамой и был спокоен.
Он стал беспокоиться, когда лайнер готовился к взлету. Мужчина побежал к бортпроводникам и потребовал остаться в Новосибирске.
Он говорил, что его якобы преследователи три неизвестных человека из ЧВК. Вылет отложили на два часа. В итоге нервный пассажир вообще никуда не полетел. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него шизофрению.
Самолеты
Реклама
Реклама