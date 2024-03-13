13 марта 2024, 15:32
Осталось недолго. Атакам ВСУ на территории России предрекли скорый финал
Клинцевич: атаки ВСУ на российские регионы скоро прекратятся
ВСУ усилили атаки беспилотниками по регионам России. Однако уже совсем скоро они могут прекратиться, заявил «360» лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Далее — прямая речь.
Как защититься, военные знают в силу того, что у нас для таких атак беспилотников создана объектовая защита. Иногда они (ВСУ — прим. ред.), имея вот такую космическую поддержку со стороны США, обходят вот эти вещи, ну и отдельные [беспилотники] пролетают.
Ну это же не Украина, это НАТО. И это тоже надо понимать.
И то, что этих атак — единицы, имеющих какой-то, как говорят, практический выхлоп, это большая заслуга наших силовиков, которые сумели и организовали защиту и противостояние.
XXI век, высокотехнологичные войска. Системы радиоэлектронной борьбы иногда дают возможность отдельным экземплярам «проскочить». Это никак не повлияет ни на морально-психологическую обстановку, ни на военную.
Это, конечно, раздражает людей с точки зрения вот этого человеканенавистнического подхода со стороны Украины и коллективного Запада, это все показывает их суть.
И, конечно, эта сущность будет достаточно долгой. Она будет до тех пор, пока мы не закончим все задачи специальной военной операции. Я просто уверен, что уже осталось недолго. Это не нарратив какой-то популистский и так далее.
Осталось недолго. Россия набрала и компетенций, и военнотехнических возможностей.
Ну и самое главное: мы сегодня ждем, как говорил политик, европейский петух Макрон, что «в ближайшее время мы дадим ответы». Подождем, пока вы войдете, подождем.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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