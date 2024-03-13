Эксклюзив 13 марта 2024, 15:32 Осталось недолго. Атакам ВСУ на территории России предрекли скорый финал Клинцевич: атаки ВСУ на российские регионы скоро прекратятся РИА «Новости»

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ВСУ усилили атаки беспилотниками по регионам России. Однако уже совсем скоро они могут прекратиться, заявил «360» лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Далее — прямая речь.

Как защититься, военные знают в силу того, что у нас для таких атак беспилотников создана объектовая защита. Иногда они (ВСУ — прим. ред.), имея вот такую космическую поддержку со стороны США, обходят вот эти вещи, ну и отдельные [беспилотники] пролетают.

Ну это же не Украина, это НАТО. И это тоже надо понимать.

И то, что этих атак — единицы, имеющих какой-то, как говорят, практический выхлоп, это большая заслуга наших силовиков, которые сумели и организовали защиту и противостояние.

XXI век, высокотехнологичные войска. Системы радиоэлектронной борьбы иногда дают возможность отдельным экземплярам «проскочить». Это никак не повлияет ни на морально-психологическую обстановку, ни на военную.

Это, конечно, раздражает людей с точки зрения вот этого человеканенавистнического подхода со стороны Украины и коллективного Запада, это все показывает их суть.

И, конечно, эта сущность будет достаточно долгой. Она будет до тех пор, пока мы не закончим все задачи специальной военной операции. Я просто уверен, что уже осталось недолго. Это не нарратив какой-то популистский и так далее.

Осталось недолго. Россия набрала и компетенций, и военнотехнических возможностей.

Ну и самое главное: мы сегодня ждем, как говорил политик, европейский петух Макрон, что «в ближайшее время мы дадим ответы». Подождем, пока вы войдете, подождем.