Эксклюзив 17 апреля 2024, 23:43 «Осталось маленько». Спасение собаки у затопленного Кургана попало на видео Житель СНТ Черемушки под подтопленным Курганом заснял на видео спасение пса

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Волонтеры продолжают спасать застрявших собак из пригорода Кургана, где пришло половодье. Один из жителей СНТ Черемушки прислал видео для «360» с чудесным освобождением четвероногого друга из ловушки.

На кадрах видно, как мужчина аккуратно подошел к черному псу, приподнял его на руках, и сопроводил в безопасное место.

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«Женя спасает Карата — соседского пса. Море, море, океан», — прокомментировала происходящее местная жительница. Она показала, что вокруг много воды, через которую трудно пробраться питомцам.

На втором видео продемонстрировали уже спасенного пса. Животное испуганно шло по воде. Человек за кадром приободрил питомца и пообещал ему, что «осталось маленько».

Еще одну собаку спасли волонтеры в садовом товариществе «Тепловик». Жилой сектор расположен недалеко от реки Тобол. Этот регион тоже пострадал от паводков. Некоторые жители эвакуировались, но бросили домашних животных. В итоге четвероногие остались одни. Люди не смогли смотреть на их страдания и стали спасать зверей от потопа.