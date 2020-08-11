11 августа 2020, 19:54
«Остается в нейрореанимации». Врачи рассказали о состоянии Ефремова
Состояние Михаила Ефремова, которого доставили в Боткинскую больницу прямо из зала суда без сознания, стабилизировалось. Но он по-прежнему в реанимации. Об этом ТАСС сообщил источник в клинике.
«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», — сказал собеседник агентства. Ефремову поставлен предварительный диагноз «инсульт».
Артиста привезли на очередное заседание по делу о смертельном ДТП 10 августа днем, но выйти самостоятельно из машины Ефремов не мог — сотрудникам ФСИН пришлось завести его в здание под руки.
Позже заседание суда задержали, а потом и вовсе отменили: артист потерял сознание, его спустили уже на носилках прямиком в машину скорой помощи.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил тогда журналистам, что у артиста — «предынфарктное или предынсультное состояние».
Следующее судебное заседание намечено на 12 августа, но и оно может не состояться из-за госпитализации актера.