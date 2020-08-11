«Остается в нейрореанимации». Врачи рассказали о состоянии Ефремова

«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», — сказал собеседник агентства. Ефремову поставлен предварительный диагноз «инсульт».

Артиста привезли на очередное заседание по делу о смертельном ДТП 10 августа днем, но выйти самостоятельно из машины Ефремов не мог — сотрудникам ФСИН пришлось завести его в здание под руки.

Позже заседание суда задержали, а потом и вовсе отменили: артист потерял сознание, его спустили уже на носилках прямиком в машину скорой помощи.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил тогда журналистам, что у артиста — «предынфарктное или предынсультное состояние».

Следующее судебное заседание намечено на 12 августа, но и оно может не состояться из-за госпитализации актера.