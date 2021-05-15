Особый противопожарный режим отменили в Приморском районе

Особый противопожарный режим, за исключением трех районов, отменили на территории Приморья. Это случилось из-за того, что ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Об этом сообщил RT со ссылкой на краевое учреждение по пожарной безопасности.

Исходя из документа, особый противопожарный режим отменили в связи со улучшения ситуации с лесными пожарами в южных и центральных районах края. Также одной из причин назвали установление низкого класса опасности пожаров.

Введенный ранее режим продолжает распространяться на Красноармейский и Пожарский районы, а также на Тернейский муниципальный округ.