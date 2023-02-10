10 февраля 2023, 18:54
Особняк 1912 года постройки сгорел в Ленинградской области
Историческое здание дореволюционной постройки сгорело в поселке Вырица Ленинградской области. Об этом сообщил сайт piter.tv со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, особняк на улице Лейтенанта Шмидта загорелся в четверг вечером. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров, историческое здание спасти не удалось.
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Отмечается, что информации о погибших и пострадавших при пожаре не поступало.
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