Происшествия 10 февраля 2023, 18:54 Особняк 1912 года постройки сгорел в Ленинградской области

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Историческое здание дореволюционной постройки сгорело в поселке Вырица Ленинградской области. Об этом сообщил сайт piter.tv со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, особняк на улице Лейтенанта Шмидта загорелся в четверг вечером. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров, историческое здание спасти не удалось.

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Отмечается, что информации о погибших и пострадавших при пожаре не поступало.

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