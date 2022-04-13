Основной удар шторма «Меги» пришелся на филиппинскую провинцию Лейте

Власти Филиппин обновили информацию по погибшим в шторме «Меги» — их насчитывается уже 58 человек. Больше всего жертв извлекли из-под завалов в провинции Лейте, 47 человек. Еще 27 филиппинцев числятся пропавшими без вести и 100 — ранены, сообщили «Известия» со ссылкой на France Presse.

По три человека погибли в провинции Восточный Негрос и на острове Минданао. Спасательная операция продолжается. Тяжелые погодные условия создают помехи в работе экстренных служб, поэтому к полиции, пожарным и береговой охране пришлось присоединиться военным.

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, затронул восточное и южное побережье Филиппин. Он привел к наводнениям и оползням, в зоне бедствия оказались восемь регионов с населением 136,3 тысячи человек. Эксперты назвали «Меги» крупнейшим штормом с начала этого года — 11 апреля скорость ветра достигла 40 м/с, порывами до 49 м/с.