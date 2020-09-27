При крушении надземного перехода на складе в Ступине пострадал 51 человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии, двое из них поступили в местную больницу. Подробнее о состоянии пострадавших и оказанной помощи рассказал заведующий реанимацией Ступинской ОКБ Кирилл Соболев.

«В основном к нам поступили пациенты средней степени тяжести. На уровне приемного отделения их осмотрели профильные специалисты, после чего пострадавших разместили в палатах. Двое пациентов в тяжелом состоянии поступили в реанимационное отделение. Позднее Центр медицины катастроф прислал за ними вертолеты, которые эвакуировали пострадавших», — сказал Кирилл Соболев.

Он также поблагодарил коллег, которые собрались в больнице, услышав о случившемся. Тем самым кратно усилились возможности дежурной бригады.

«Всем поступившим в отделение мы сделали компьютерную томографию, взяли все нужные анализы. Сейчас отслеживаем состояние пострадавших. Они размещены в палатах профильных отделений. Пока трудно делать прогнозы по их состоянию. Возможно, ряд пациентов будет нуждаться в оперативном лечении. Это уже решат наши коллеги — травматологи. Основная травма пострадавших — переломы верхних и нижних конечностей», — добавил Соболев.

Из реанимации в Центр медицины катастроф были эвакуированы две женщины: одной 21 год, второй 48 лет. Обе получили перелом основания черепа. Пока не ясно, к чему могут привести эти травмы. По словам врачей, нужны время и много обследований.

«Мы сосредоточили усилия на оказании экстренной медицинской помощи. Пациенты не рассказывали нам, что именно там случилось, но все были очень напуганы. Основная эмоция — страх. С ними работали также специалисты по оказанию психологической помощи. Все пострадавшие — люди работоспособного возраста, от 19 до 50 лет. Данных об ожогах нет, есть переломы и сотрясения головного мозга», — резюмировал врач.

Утром 27 сентября стало известно об обрушении надземного перехода на одном из складов в Ступине. По предварительным данным, он рухнул из-за перегрузки, которая деформировала крепежи.