Происшествия 27 февраля 2023, 18:26 Основательница петербургского театра «Лось и светлячок» погибла в Грузии «Фонтанка»: в Грузии нашли тело основательницы петербургского театра Ирины Слюсарь Соцсети

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Тело утонувшей основательницы петербургского частного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь обнаружили в Грузии. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на чат волонтеров.

«Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — написали добровольцы

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Издание уточнило, что девушку унесло в море, когда она пыталась спасти свою собаку. Трагедия произошла в аджарском курортном городе Кобулети.

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Слюсарь, ее подруга и собака Грета гуляли у моря 22 февраля. Вдруг пса накрыло волной и начало уносить от берега. Девушки нырнули, но Слюсарь выплыть не смогла. Ей подруга сумела добраться до берега, держа в руке Грету. Тело погибшей основательницы театра искали пять дней.

Детский театр «Лось и светлячок» Слюсарь основала в Петербурге в 2021 году. Труппа с успехом участвовала в международных фестивалях.