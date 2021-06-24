Основатели криптовалютной платформы пропали вместе с деньгами пользователей

В ЮАР пропали основатели криптовалютной инвестиционной платформы Africrypt, братья Амир и Раис Каджи. Вместе с ними исчезли деньги пользователей платформы в сумме примерно 3,6 миллиарда долларов, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Bloomberg.

Братья запустили Africrypt в 2019 году. В апреле этого года пользователей платформы уведомили, что она подверглась взлому, но попросили не обращаться к юристам и властям, так как это якобы замедлит процесс возврата пропавших средств.

После этого 69 тысяч биткойнов (около 250 миллиардов рублей) вывели со счетов Africrypt в ЮАР и провели через крупные майнинг-пулы, после чего средства стало невозможно отследить.

О местонахождении двух братьев также ничего неизвестно. Власти предполагают, что речь идет о крупном мошенничестве.