02 июля 2021, 18:35
Основатель ВШЭ Александр Алексахин скончался на 73 году жизни
Один из основателей Высшей школы экономики Александр Алексахин ушел из жизни. Ему было 72 года. Информации о времени и месте панихиды пока не поступало. Об этом сообщило ИА Nation News.
Информация о смерти Алексахина появилось на сайте учебного заведения. Алексахин отвечал за хозяйственные вопросы ВШЭ.
«Для меня он был и остается олицетворением Вышки. Болеющий за дело, берущийся за самую сложную работу, решающий такие задачи, которые не способен решить никто», — поделился воспоминаниями первый проректор ВШЭ Александр Шамрин на сайте ВШЭ.
Шамрин назвал Алексахина смелым и ответственным человеком, способным принимать сложные решения. Он отметил, что коллеги всегда будут помнить об Александре.