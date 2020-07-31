Основатель сети барбершопов Top Gun после ДТП устроил скандал и попытался ударить девушку

Автомобиль Range Rover основателя сети барбершопов Top Gun Алексея Локонцева в Туле на перекрестке улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова столкнулся с машиной Ford, владелец которого пытался проехать на красный сигнал светофора. Предприниматель устроил скандал и попытался ударить ногой в лицо девушку, которая ехала вместе с водителем.

Telegram-канал BAZA опубликовал видео, на котором Локонцев кричит матом и пытается ногой достать девушку, несмотря на попытки одетых в форму людей его успокоить.

В своем Instagram предприниматель напротив, очень спокойно сообщает о ДТП и посоветовал подписчикам покупать машины побольше, так как некоторые водители носят по городу с такой скоростью, что даже красный сигнал светофора их не останавливает».

«Я знаю, что все мы постоянно торопимся и вечно куда-то опаздываем. Но пытаясь выиграть 10 минут, вы можете серьезно покалечиться, покалечить чужого человека, а возможен и самый плачевный вариант. Разве оно того стоит?» — написал Локонцев.

Подписчики осудили его поведение на месте ДТП, в особенности, его попытки избить девушку.

«Так расскажи же всем, Сергей, почему ты так прыгал на девушку, если никто не пострадал? Ее делом займутся органы, почему ты решил устроить самосуд? Я понимаю, что машина повреждена, но все же обошлось. Трудно представить ситуацию, если б маленький мальчик случайно попал бы мячом по твоему забору, убил бы?» — написал magicass_or_how_last_all

Локонцев рассказал РЕН ТВ, что виновником ДТП стал молодой человек, который врезался в его машину.

«Реальность такая, что парень создал третью полосу, где ее нет. Он откуда-то третьим рядом вылетел на меня. Я совершал поворот влево. Но признали меня все равно виновным», — сказал он.

Локонцев добавил, что скандал начала сама девушка, которая вышла из авто и начала кричать.

«Это сестра и начала кричать, что он ехал правильно. Я ее не бил. Я ее «сдувал» просто, припугивал. Я ее не задел ни разу», — заявил предприниматель.