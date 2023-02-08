Происшествия 08 февраля 2023, 16:27 Основатель музыкальной группы «Гуляй поле» Владимир Бойко ушел из жизни

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Композитор, солист и один из основателей российской группы «Гуляй поле» Владимир Бойко умер на 61-м году жизни. Такой информацией поделился друг музыканта и второй родоначальник группы Юрий Городецкий. Об этом сообщил ТАСС.

Бойко не стало 6 февраля. Как сообщил Городецкий, у музыканта оторвался тромб, написал RT.

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Прощание с Бойко состоится 9 февраля в 12:00 по московскому времени. Его будут отпевать в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове.

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