Основатель челябинской школы каратэ пытался зарубить бывшего зятя самурайским мечом

Савченко обратился к министру спорта Челябинской области и властям города с заявлением, что 18 октября бывший родственник и исполняющий обязанности директора школы избил его в кабинете.

«После того, как получил отпор, он хватился за японский меч, который был в кабинете, вытащил его из ножен и кинулся на меня», — заявил мужчина. Также он указал, что изначально был пловцом, и его физическая подготовка не идет в сравнение с бойцовскими навыками каратиста Строгонова.

Сам Строгонов рассказал, что находится в больнице с сотрясением мозга, сломанным носом и другими травмами, а также назвал смешными заявления о нападении с бутафорским мечом.

«Савченко 20 лет работает с бойцами в парах, какое плавание? А я пенсионер, недавно перенес сердечный приступ», — поделился каратист. Он отметил, что причиной конфликта в этот раз стал отказ Савченко от заполнения «положенных документов».

Глава горспортуправления Челябинска Максим Клещевников рассказал, что обе стороны конфликта сняли побои, и ведомство ждет окончания расследования.