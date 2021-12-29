Основатель барбершоп-сети Top Gun назвал клиента «петухом» за пробор

Руководитель и основатель сети барбершопов Top Gun Алексей Локонцев назвал «петухом» клиента, просившего мастера сделать ему пробор. Выяснилось, что делать такое в салонах этой сети настрого запрещено, потому как «колхоз».

Клиент уверил, что показал мастеру фото желаемой стрижки, где ясно был виден пробор. Та кивнула, но не стала его делать. Удрученный мужчина пожаловался прямо Локонцеву в Instagram, а тот объяснил запрет борьбой за стиль и с «питухами» (орфография сохранена — прим. ред.).

«То, что он давит, что мы не предупредили, — глупость. Если бы он показал фотографию, ему бы сразу отказали. Он не показывал. У нас видео все пишется, мы посмотрели — он сел просто и ничего не говорил. Но мне чем больше скандалов, тем интереснее», — прокомментировал случившееся Локонцев изданию «Подъем».

«Какой-то петух меня учит жить», — добавил он.

Ранее автомобиль Range Rover Локонцева в Туле столкнулся с машиной Ford, владелец которой пытался проехать на красный сигнал светофора. Предприниматель устроил скандал и попытался ударить ногой в лицо девушку, которая ехала вместе с водителем.