Происшествия 20 декабря 2023, 23:28 Осквернившую Вечный огонь женщину задержали в Кургане МВД: в Кургане задержали женщину, залившую Вечный огонь водой из бутылки Troy Mortier / Unsplash

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Полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города, отметили в ведомстве. Она залила жидкостью Вечный огонь вечером 18 декабря.

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Полицейские изучили видеозаписи и провели поквартирные обходы домов, расположенных недалеко от места происшествия. Они задержали 55-летнюю местную жительницу, которую затем доставили в следственный отдел по городу Кургану.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

Ранее полицейские в Москве задержали 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Злоумышленник вылил в него жидкость из пластиковой бутылки жидкость, а затем повредил и раскидал возложенные венки.