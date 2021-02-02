02 февраля 2021, 22:15
Осквернителя могил поймали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину, которого заподозрили в осквернении могил. Об этом сообщило ИА Nation News.
За помощью к правоохранителям обратился смотритель городского кладбища. По его словам, неизвестные сломали кресты более чем на 20 могилах. По подозрению в вандализме полицейские поймали бездомного мужчину. Задержанный сознался, что ломал кресты и использовал их для разведения костра, чтобы согреться в землянке, в которой он жил. Отмечается, что мужчина может провести за решеткой до трех месяцев.