Осквернителя могил поймали в Екатеринбурге

За помощью к правоохранителям обратился смотритель городского кладбища. По его словам, неизвестные сломали кресты более чем на 20 могилах. По подозрению в вандализме полицейские поймали бездомного мужчину. Задержанный сознался, что ломал кресты и использовал их для разведения костра, чтобы согреться в землянке, в которой он жил. Отмечается, что мужчина может провести за решеткой до трех месяцев.