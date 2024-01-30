30 января 2024, 12:45
Осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване заинтересовались следователи
СК возбудит уголовное дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване
В России возбудят уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил это центральному аппарату, сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России <...> поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего», — отметили в Следкоме.
Реклама
Поводом для разбирательства стала информация СМИ о том, что в Ереване мужчина опрокинул венки и растоптал ленту с российским триколором. Осквернение сняли на видео и опубликовали в интернете.
Цветы у подножия памятника детям блокадного Ленинграда возложили дипломаты. Мужчину, который растоптал венки, возмутило заявление представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. В беседе с «360» она назвала выходку жителя Еревана чудовищным поступком.
Армения
Уголовное дело
Мария Захарова
Памятники
Следственный комитет России
Блокада Ленинграда
Реклама
Реклама