Происшествия 30 января 2024, 12:45 Осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване заинтересовались следователи СК возбудит уголовное дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване РИА «Новости»

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В России возбудят уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил это центральному аппарату, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России <...> поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего», — отметили в Следкоме.

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Поводом для разбирательства стала информация СМИ о том, что в Ереване мужчина опрокинул венки и растоптал ленту с российским триколором. Осквернение сняли на видео и опубликовали в интернете.

Цветы у подножия памятника детям блокадного Ленинграда возложили дипломаты. Мужчину, который растоптал венки, возмутило заявление представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. В беседе с «360» она назвала выходку жителя Еревана чудовищным поступком.