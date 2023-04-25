Происшествия 25 апреля 2023, 10:43 Оскорблявшего ребенка из-за буквы Z на шапке задержали в Екатеринбурге Полицейские в Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего мальчика из-за символа Z РИА «Новости»

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Полиция в Екатеринбурге задержала местного жителя, обматерившего ребенка из-за символа Z на шапке. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе главка МВД по Свердловской области.

«Оперативники уголовного розыска выяснили личность нарушителя, после чего вместе с бойцами ОМОН Росгвардии задержали его. Мужчина судимостей не имеет, на учете у психиатра не состоит, ранее работал в строительной отрасли», — рассказал представитель МВД Валерий Горелых.

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По его словам, задержанный не знаком с ребенком и его родителями, однако принес извинения и искренне раскаялся в содеянном.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в грубой форме обзывает мальчика за шапку с символом Z. Прохожие попытались объяснить ему, что ребенок не виноват в том, что головной убор дали родители, но нарушителя это не остановило.

Ранее в Крыму арестовали подозреваемых в избиении контрактника за одежду с символом Z.