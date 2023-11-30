Происшествия 30 ноября 2023, 11:08 Оскорбления бойца СВО в соцсетях стали основанием для проверки в МВД МВД Псковской области начало проверку по факту оскорбления бойца СВО в соцсетях РИА «Новости»

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Сотрудники МВД в Псковской области начали проверку по факту оскорблений в соцсетях в адрес 22-летнего бойца СВО, кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все началось с того, что Госавтоинспекция привлекла ряд автовладельцев, живших в одной из многоэтажек, за регулярную вечернюю парковку у знака «Парковка для инвалидов». Хозяева машин не только не соблюдали ПДД, но создавали неудобства для лишившегося ноги в бою участника спецоперации. Автомобили поместили на специализированную стоянку. После этого в адрес бойца стали поступать оскорбления, также размещались посты с дискредитацией ВС России.

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Управление МВД России по Псковской области возбудило административное расследование в рамках административных статей об оскорблении (5.61 КоАП РФ) и дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП РФ). Нарушителей установили. После того как их опросят и придут результаты лингвистической экспертизы их высказываний, материалы передадут в суд.