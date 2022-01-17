Оскорбившего русских дагестанца задержали в Калужской области

Полиция задержала 29-летнего дагестанца, который угрожал попутчикам в московском автобусе и разжигал межнациональную рознь. Об этом сообщило агентство «Москва».

По данным Telegram-канала Mash, молодой человек был задержан в Калужской области. В ближайшее время его доставят в Москву для объяснений.

По данным СМИ, задержанный ранее устроил перепалку с пассажирами в одном их автобусов в Москве. Как пишет «Царьград», мужчина устроил сцену перед попутчиками и стал угрожать русским. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на становление всех обстоятельств произошедшего.