Оскорбил поведением. Подозреваемый признался в убийстве 26-летнего хоккеиста

Хоккеист челябинской команды «Колос» Николай Шаров погиб 2 мая после перепалки в кафе. Lenta.ru сообщила, что подозреваемый в убийстве сознался и назвал причину, по которой произвел выстрел.

По словам мужчины, спортсмен вел себя крайне невежливо. Также подозреваемого оскорбило отсутствие извинений со стороны хоккеиста. Это и побудило мужчину сходить за ружьем и выстрелить в спортсмена.

Перепалка произошла 2 мая в кафе «Перекресток» в Брединском районе Челябинской области. Тело хоккеиста правоохранители обнаружили на месте преступления. Они зафиксировали несколько огнестрельных ранений.

Главный подозреваемый по делу об убийстве — 36-летний местный житель. Сотрудники регионального МВД сообщили, что мужчина уже привлекался ранее по уголовным преступлениям. Правоохранители обнаружили у него незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Владимира Шишкова, мужчины устроили перепалку уже в нетрезвом виде. В какой-то момент ссоры подозреваемый в убийстве покинул кафе. После этого он вернулся с охотничьим ружьем наперевес и несколько раз выстрелил в Шарова.