Происшествия 15 февраля 2024, 23:07 «Осколок попал в голову». Мать годовалой девочки рассказала о ее гибели при обстреле Белгорода Мать погибшей в Белгороде девочки рассказала, что она умерла у нее на руках РИА «Новости»

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Мать годовалой девочки, погибшей при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ, рассказала, что дочь умерла у нее на руках. Осколок попал ребенку в голову. Женщина сообщила подробности случившегося «Комсомольской правде».

По словам женщины, недавно ее дочери исполнился год. Она отправилась на прогулку вместе с бабушкой, которая вышла с коляской на открытый стадион. Мать погибшего ребенка добавила, что в их семье всегда ходили гулять именно туда.

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После начала обстрела ВСУ она позвонила матери, чтобы они бежали в укрытие, но та ей ответила, что ее уже ранили и она вызывает скорую. По словам бабушки, все произошло за доли секунды.

Ракета ударила в бетонную насыпь, осколок попал девочке в голову, когда она лежала в коляске. Бабушка получила множественные ранения рук и ног. Ее госпитализировали в тяжелом моральном и физическом состоянии. Мать девочки прибежала на стадион, застав свою дочь еще живой.

«Нас повезла машина МЧС. И дочка умерла, судя по всему, у меня на руках», — поделилась женщина.

Жертвами новой массированной атаки ВСУ по Белгороду и его пригородам стали семь мирных жителей, включая ребенка. Еще 18 человек получили ранения.