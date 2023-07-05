05 июля 2023, 14:17
Осколок бутылки впился в ногу ребенку в Набережных Челнах
Ребенок из Набережных Челнов получил травму во время прогулки. Ему в ногу впился осколок бутылки. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Камского детского медицинского центра.
Осколок впился в палец ноги через кроссовок. Родители отвели мальчика в больницу. Врачи диагностировали у него резаную рану пальца ноги. Они провели первичную хирургическую обработку.
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После осмотра также выяснилось, что ребенок не может шевелить пальцем, так как порез привел к разрыву сухожилия.
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