Происшествия 03 июля 2023, 15:36 Осколки снарядов выбили окна в частных домах при обстреле белгородского села Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Кукуевка в Белгородской области РИА «Новости»

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Село Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет», — написал глава Белгородской области.

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Он добавил, что при обстреле осколки снарядов выбили окна, а также повредили фасады и кровли в двух частных домах. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.

На место прибыли оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории, заключил Гладков.

За сутки, отметил он ранее, украинские боевики выпустили по региону более 100 боеприпасов. Из-за атаки ВСУ повреждения получили газопровод, ЛЭП, инфраструктурный объект связи и жилые дома.

Днем 1 июля Вооруженные силы Украины атаковали село Карабаново Валуйского городского округа. При обстреле никто не пострадал.