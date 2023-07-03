03 июля 2023, 15:36
Осколки снарядов выбили окна в частных домах при обстреле белгородского села
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Кукуевка в Белгородской области
Село Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет», — написал глава Белгородской области.
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Он добавил, что при обстреле осколки снарядов выбили окна, а также повредили фасады и кровли в двух частных домах. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.
На место прибыли оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории, заключил Гладков.
За сутки, отметил он ранее, украинские боевики выпустили по региону более 100 боеприпасов. Из-за атаки ВСУ повреждения получили газопровод, ЛЭП, инфраструктурный объект связи и жилые дома.
Днем 1 июля Вооруженные силы Украины атаковали село Карабаново Валуйского городского округа. При обстреле никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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