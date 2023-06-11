Происшествия 11 июня 2023, 18:15 Осколки снаряда американской гаубицы М777 нашли на ЗАЭС ЗАЭС: в брызгальном бассейне при чистке нашли осколки снаряда американской гаубицы М777 Telegram

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В брызгальном бассейне Запорожской атомной электростанции обнаружили осколки американской гаубицы М777. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЗАЭС.

Осколки от снаряда М777 нашли в одной из чаш системы технической воды, когда проводили работы по чистке брызгальных бассейнов атомной электростанции.

Чистка чаш потребовалась, чтобы устранить последствия прошлогоднего артобстрела ЗАЭС, уточнили авторы сообщения.

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Представители станции пояснили, что техническую воду из брызгальных бассейнов используют в замкнутом цикле. Она нужна для охлаждения отработанного ядерного топлива, которое находится в бассейнах выдержки и внутри самих реакторов.

По словам специалистов, осуществлять снятие остаточных энерговыделений с отработанного топлива необходимо даже тогда, когда реакторы на блоках заглушены.

«Подчеркнем: обстрелы Запорожской атомной станции могут привести к серьезным последствиям», — напомнили сотрудники объекта.