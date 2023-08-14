Происшествия 14 августа 2023, 18:27 Осколки сбитых над Белгородом беспилотников повредили два частных дома Мэр Белгорода Демидов: осколки сбитых украинских БПЛА задели кровли двух домов РИА «Новости»

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Осколки сбитых воздушных объектов повредили два домовладения в частном секторе Белгорода. На место прибыли оперативные службы. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Сегодня в первой половине дня в результате работы ПВО над Белгородским районом произошло падение осколков в частный сектор», — сообщил Демидов.

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По его словам, повреждения зафиксировали в двух домах. В одном из них осколки пробили кровлю и пол, во втором — только кровлю.

Мэр Белгорода подчеркнул, что пострадавших нет. На места выехали сотрудники оперативных служб и специалисты управ.

«После завершения их работы приступим к строительной экспертизе и восстановлению конструкций», — указал Демидов.

В Минобороны заявили о предотвращении атаки беспилотников над Белгородской областью. В ведомстве указали, что российские ПВО уничтожили украинские БПЛА.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили два воздушных объекта над селом Пушкарным.