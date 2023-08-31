Происшествия 31 августа 2023, 17:59 Осколки повредили 4 дома при обстреле ВСУ поселка в Курской области Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовой в своем Telegram-канале.

«В результате пяти прилетов осколками повреждены крыши, окна и фасады в четырех домовладениях», — указал глава региона.

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Старовойт добавил, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины никто из местных жителей не пострадал. Всем, чьи дома повредили осколки, власти помогут с ремонтом, пообещал губернатор.

Теткино, находящееся в двух километрах от границы, не раз подвергалось атакам ВСУ. Так, 9 августа украинские боевики нанесли удар по местному комбинату по переработке зерна с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник рухнул на территории предприятия и взорвался. Никто не пострадал, разрушений тоже удалось избежать.

В начале августа при обстреле в поселке зафиксировали 10 прилетов. Тогда повреждения получили 12 домов.