Эксклюзив 25 июля 2023, 12:26 «Осколки посыпались». Под обстрел ВСУ попал район больницы в центре Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил об упавших снарядах ВСУ рядом с больницей Вишневского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли центр Донецка, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, снаряды прилетели рядом с больницей Вишневского. Источник «360» рассказал, что в близлежащих домах выбило стекла.

«По информации очевидцев, прилеты возле больницы Вишневского, попадание снаряда в квартиру дома. В многоквартирном доме по улице Розы Люксембург повреждено остекление», — сообщил мэр Донецка.

Реклама

Он писал, что под вражеским огнем оказался Киевский район города. Кулемзин призвал жителей не покидать укрытия, потому что обстрелы могут продолжиться. Мэр уточнял, что в зоне риска находится территория возле Республиканского травматологического центра.

Главврач этого медицинского учреждения Андрей Боряк рассказал ТАСС, что из-за обстрелов персонал и пациентов больницы начали эвакуировать.

«Пока у меня нет информации о каких-то повреждениях или попаданиях, но падает везде в округе. Я дал команду эвакуировать в убежище и персонал, и пациентов», — объяснил главный врач.

«Сейчас прямо возле нас прилетело. Осколки посыпались. У нас в доме был слышен звук посыпавшегося стекла», — рассказал источник «360».

По информации Telegram-канала online СЦКК ДНР, украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров. Под огнем оказались Киевский, Кировский и Куйбышевский районы столицы республики.

Под огнем ВСУ оказалась Макеевка. В результате обстрелов натовскими снарядами погиб местный житель.